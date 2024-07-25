Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türk dünyasının büyük bir aile olduğunu ve şimdi adım adım tekrar bütünleştiğini söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Ertuğruloğlu, Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) davetlisi olarak yaz okulu kapsamında KKTC’de bulunan Azerbaycan Zafer Şehit Aileleri Derneği Başkanı Sevinç Oruçeva ile beraberindeki 17-22 yaş grubu arasında olan Karabağ şehitlerinin çocuklarını ağırladı.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu konuşmasında, “Farklı devletler olabiliriz ama aynı milletiz. Tek millet, üç devlet. İnşallah zaman içerisinde bu 3 devlet 8 olur.” dedi.

KKTC’nin, Türk Devletleri Teşkilatı’na (TDT) gözlemci üye olduğunu anımsatarak, Türk dünyasının çok büyük bir aile olduğunu vurgulayan Ertuğruloğlu, “Bu aile uzun yıllar birbirinden ayrı kalmak durumunda bırakıldı. Ama sonuçta adım adım tekrar bütünleşebiliyoruz” diye konuştu. Yakın zamanda Bakü ve Şuşa’yı ziyaret ettiğine değinen Ertuğruloğlu, Azerbaycan’a selamlarını yolladı.

Öğrencilere Kıbrıs konusunun özü hakkında bilgi veren Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Kıbrıs meselesinin bir statü meselesi olduğunu; bunun, Rumlara olmadıkları bir statüyü kullanma hakkının verilmesi, Kıbrıs Türklerine de toplum muamelesi yapılması olduğunu detayları ile anlattı.

Bosna Hersek, Kosova ve bugün Gazze’de yaşanan vahşete işaret eden Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türkü’nün vahşet dolu 11 yılının, 1963-1974 yılları arasında yaşadığına ve BM Barış Gücü’nün Mart 1964’ten bu yana Kıbrıs’ta görev yaptığına dikkat çekti. Bakan Ertuğruloğlu, BM Barış Gücü’nün olaylara müdahale gücü olmadığını, sadece rapor hazırladığını, Kıbrıs Türkü’nün 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı ile özgürlüğüne kavuştuğunu vurguladı.

-“En büyük şansımız, anavatan Türkiye’nin yanımızda olması”

Kıbrıs Türkü’nün var oluş direnişine değinen Bakan Ertuğruloğlu, “En büyük şansımız anavatan Türkiye’nin yanımızda olmasıdır. Sonsuza kadar da yanımızda olacak. Haklı davamızdan geri adım atılması söz konusu değildir” dedi.

Ertuğruloğlu, Karabağ futbol takımının başarısını da kutladı.

-Oruçeva

Azerbaycan Zafer Şehit Aileleri Derneği Başkanı Sevinç Oruçeva ise, daha önce KKTC’den şehit ailelerini Bakü’ye davet ettiklerini, kendilerinin de yaz okulu projesi kapsamında KKTC’ye geldiğini ifade ederek, 20 Temmuz Barış Harekatı’nın 50’nci yılı etkinliklerine katıldıklarını, KKTC’de farklı yerleri ziyaret ettiklerini belirtti.

Oruçeva, Kıbrıs Türkü ile benzer vahşetler yaşadıklarını da anlattı.