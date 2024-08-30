Politis ve diğer gazeteler, DİSİ ve AKEL’in dün yaptıkları açıklamalarda, deniz altından elektrik kablosu döşenmesi projesi için hükümete, bir karar alma çağrısı yaptıklarını yazdılar.

Gazete, Rum Maliye Bakanlığı Genel Müdürü Yorgos Pandelidis’in dün yaptığı açıklamada, projeye ilişkin kesin kararı, beklemekte oldukları bazı verileri elde ettikten sonra vereceklerini söylediğini, akabinde DİSİ ve AKEL’den değerlendirme geldiğini yazdı.

Habere göre Pandelidis, projeye onay vermek için, projenin ekonomi ve enerji sektörüne etkilerinin ne olacağını tam tespit etmeleri gerektiğini ifade etti.

Akabinde DİSİ’den yapılan açıklamada, projenin desteklendiği belirtilirken, Rum hükümetinin artık bir karar vermesi gerektiği ifade edildi.

DİSİ’nin açıklamasında; projenin stratejik öneme sahip olduğu, enerji güvenliğini sağladığı ve enerji izolasyonunu ortadan kaldırdığı öne sürüldü.

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ise dünkü açıklamasında, enerji konularının bugün içerisinde bulunduğu durumdan şimdiki ve bir önceki hükümetin sorumlu olduğunu belirterek, bir önceki hükümetin 10 yıllık dönemde dört kez doğal gaz getirileceğini ilan ettiğini ancak doğal gazın gelmediğini vurguladı.

Stefanu, enerji sorununun çözmenin şimdiki hükümetin sorumluluğu olduğunu da yineledi.

- - Üstlenici firma çalışmalarını ertelediğini bildirdi

Öte yandan Alithia gazetesi, elektrik kablosu projesinin üstlenici firması konumundaki Norveç şirketi Nexans’ın “Yunanistan Bağımsız Elektrik İletim Operatörüne” (ADMİE) gönderdiği mektupla, proje çalışmalarını 2 Eylül 2024 Pazartesi gününden itibaren ertelediği bilgisini verdiğini yazdı.

Habere göre, söz konusu mektubun ADİME tarafından Rum makamlara iletildiği ve gösterilen tüm çabalara karşın Nexans’ın kararının değişmediği ifade edildi.