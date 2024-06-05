Güney Kıbrıs’taki DİSİ partisinin, son günlerde çıkan yangınlar ve yangın söndürmeyle ilgili hava araçlarının eksikliği konusunda duyduğu endişeyi belirten bir açıklama yaptığı belirtildi.

Yangın söndürmeyle ilgili hava araçlarının eksikliğinin yangınlarla mücadele konusundaki çabaları zorlaştıracağını ve bunun son günlerde tekrarlandığını gördüğünü ifade eden DİSİ yetkilileri, ormanların doğal zenginlikleri olduğunu ve bu doğal zenginliği tehdit eden herhangi bir olayla etkili bir şekilde mücadele etmek için tüm önlemlerin alınması gerektiğini kaydetti.

-Tarım Bakanı 6 hava aracı kiraladıklarını açıkladı

Gazeteye göre Tarım, Kırsal Kalkınma ve Çevre Bakanı Maria Panayotu ise açıklamasında, kiraladıkları altı hava aracının yangınlarla mücadele çabalarına katkıda bulunmak için bu ay içerisinde Güney Kıbrıs’a ulaşmasının beklendiğini dile getirdi.

Dört yangın söndürme çağının Avustralya, iki tanesinin de bir Latin Amerika ülkesinden geleceğini ifade eden Panayotu, bölgedeki başka ülkelerle de temas kurulduğunu ve bu ülkelerin acil bir durumda yangınların söndürülmesi için Güney Kıbrıs’a hava araçlarını göndermek konusunda istekli olduklarını ifade ettiklerini bildirdi.

Haberde, Rum kesiminin 5 yıllık bir zaman diliminde yangın söndürmeyle ilgili 10 hava aracı satın almasıyla ilgili sürecin başlatıldığı da anımsatıldı.

-Mayıs ayında 46 yangın

Öte yandan gazete, Orman Dairesi'nin resmi verilerine dayanarak 1 Mayıs-31 Mayıs tarihleri arasında Güney Kıbrıs’ta 46 yangın çıktığını ve bunların 18’inin orman yangını olduğunu da ekledi.