DİSİ Başkanı Annita Dimitriu, Kıbrıs sorununda Eylül ayına kadar herhangi bir gelişme yaşanmasını beklemediğini ifade etti.

Haravgi ve diğer gazeteler, Dimitriu’nun dün bir etkinlik sonrasında yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreterinin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in görev süresinin uzatıldığına dair bir bilgilendirmeye değil, sadece bu yönde bir değerlendirmeye sahip olduğunu kaydetti. Dimitriu, Holguin’in görev süresinin uzatılmamasının “yıkıcı olacağı” yorumunda da bulundu.