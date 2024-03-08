Rum Meclis ve DİSİ Partisi Başkanı Annita Dimitriu, Avrupa Halk Partisi'nin (AHP) Romanya’daki kongresine katılarak bir konuşma yaptı.

Alithia gazetesinin haberine göre, Rum Meclisi ve DİSİ Partisi Başkanı Annita Dimitriu, AHP’nin Romanya’daki kongrede yaptığı konuşmada “Kıbrıs, Türk işgali altında olduğu sürece bütünlüklü bir Avrupa güvenliğinden bahsedilemeyeceği” iddiasında bulundu.

Annita Dimitiru konuşmasında, “İsrail’deki gelişmelerin tüm Avrupa için bir uyarı teşkil etmesi gerektiğini, bugünkü dünyada donmuş ihtilafların var olmaması gerektiğini, bu durumun Kıbrıs’ta da mevcut olduğunu” ifade ederek “statükoya teslim olamayız, mevcut durumu kalıcı olarak kabul edemeyiz” şeklinde konuştu.

Dimitriu, “Kıbrıs, Türk işgali altında kaldığı sürece bütünlüklü bir Avrupa güvenliğinden bahsedilemeyeceği” iddiasını da dile getirdi.

Dimitiru ayrıca, Güney Kıbrıs’ın en büyük başarısının 20 yıl önce 1 Mayıs tarihinde AB’ye üyeliğin gerçekleşmesi olduğunu da ifade etti.