İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen bahis operasyonunda 32 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ülkede yasal bahis sitelerinde, rakip lehine, gol içerikli ve oyuncu yönünden oynanan bahisler kapsamında kuponu olan kulüp yöneticilerinin belirlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda, bazı kulüp yöneticilerinin kendi takımının maçlarına, şüpheli değerlendirilen seçeneklerde bahis yaptığı belirlendi.

Savcılıkça verilen gözaltı kararının ardından İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Denizli, Giresun, İzmir, Konya ve Muğla'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 31 şüpheliyi gözaltına aldı.

Devam eden operasyonda 1 şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenildi.

33 şüpheli tespit edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, kamuoyunda "futbolda bahis-şike" olarak bilinen soruşturma kapsamında profesyonel futbol liglerinde mücadele veren futbol kulüplerinin yöneticileri hakkında yapılan araştırma sonucunda 33 şüphelinin bahis hesabı bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, özellikle yöneticisi olduğu takım ile başka bir takım arasındaki futbol müsabakası sırasında rakip takıma bahis oynadığı tespit edilen 33 şüpheli hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 11. maddesine muhalefet (şike ve teşvik primi) iddiasıyla İstanbul merkezli farklı illerde 33 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendiği, 32 zanlının yakalandığı, 1 şüpheliyi arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen isimler şöyle:

Antalyaspor: Aytaç Altay, Bahadır Haktanır, Cem Koç, Cesur Burak Akar, Tuncay Gülel

Konyaspor: Hakan Faydasıçok, Kamil Yücel, Muhammet Ali Atasever, Osman Öztürk, Osman Serper, Yunus Emre Demirkol

Göztepe: Enes Memiş

Alanyaspor: Hüsamettin Akyüz, Hüseyin Gümrükcüler

Kocaelispor: Orhan Dönmez

Gençlerbirliği: Süleyman Yurtseven

Adana Demirspor: Abdullah Sancak, Burhan Serkan Kalmaz, İhsan Çetinkaya

Ankaragücü: Adem Başbilen

Yeni Malatyaspor: Ahmet Topdağ

Bodrumspor: Caner Tuna

Giresunspor: Erdinç Hıdımoğlu, Ersin Sarıkaya, Ferhat Karademir, Gürkan Temür, İbrahim İnaç, Mustafa Tütüncü, Osman Topal, Tahsin Çoban

Denizlispor: Hüseyin Sorudak, Yavuz Cinkaya

Sivasspor: Yasin Ocak

Konyaspor'dan "bahis" operasyonu açıklaması

Konyaspor’un sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımında Basın Sözcüsü Cengiz Yönet bahis operasyonu hakkında bir açıklama yaptı. Yönet açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

6222 sayılı kanun kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, TÜMOSAN Konyaspor mevcut yönetiminden 1 kişi ile önceki yönetimlerde görev yapmış 4 kişi olmak üzere toplam 5 kişinin gözaltına alındığını öğrenmiş bulunmaktayız. Söz konusu adli süreç, kulübümüz tarafından yakından ve titizlikle takip edilmekte olup gelişmeler kamuoyu ile şeffaflık ilkesi doğrultusunda paylaşılacaktır.

İki kuruluşa TMSF kayyım olarak atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve suç örgütü kurma soruşturması kapsamında, İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda ise 19 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan inceleme ve denetimlerde, Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş.’nin yasal ödeme kuruluşu görünümü altında yasa dışı bahis faaliyetlerine finansal altyapı sağladığı yönünde kuvvetli suç şüphesi tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, kuruluşun sağladığı finansal sistem üzerinden elde edilen suç gelirlerinin paravan şirketler ve karmaşık para transferi yöntemleriyle aklandığının belirlendiği ifade edildi.

TCMB denetim raporlarına göre kuruluşun yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağladığı, veri tabanında bahis sitelerinin isimlerinin açık şekilde yer aldığı ve işlemlerin bilerek sürdürüldüğünün tespit edildiği kaydedildi.

Mali analizlerde ise kısa süre içinde çok sayıda hesaptan yoğun para transferleri yapıldığı, işlemlerin önemli bölümünün gece saatlerinde gerçekleştiği, aynı gün açılan hesaplardan yüksek tutarlı transferler yapıldığı ve işlem açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino”, “kumar” ve “slot” ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

Ayrıca yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanılan bazı hesapların kuruluşun genel müdürünün talimatıyla açıldığının belirlendiği ifade edildi.

MASAK raporlarında, suç gelirlerinin kuruluşun yüzde 90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim A.Ş. hesaplarına aktarıldığı, buradan da soruşturmada şüpheli konumunda bulunan kişilerin hesaplarına transfer edildiği ve yüksek miktarda nakit çekildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli Ankara, Balıkesir, İzmir ve Çorum’da 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı yakalama, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında ayrıca İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.’ye kayyım olarak atandı.