Lefkoşa-İskele Anayolu üzerinde bugün meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağı düştü. Kaza sonucu iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 13.45 sıralarında Fatma Tekgöz (K-41), yönetimindeki GA 219 plakalı salon araç ile İskele istikametine doğru seyrettiği sırada Geçitkale camisi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek, köprünün beton korkuluklarına çarpıp, yaklaşık 3 metre yükseklikten aşağı düştü.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Fatma Tekgöz ve araçta yolcu olarak bulunan Mikail Aydın (E-36) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerini müteakip gözetim altına alındılar.

Soruşturma devam ediyor.