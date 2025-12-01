Dipkarpaz-Zaferburnu yolu asfaltlama çalışmaları nedeniyle yarından itibaren çalışmaların tamamlanması planlanan 31 Aralık tarihine kadar belirli saatlerde trafiğe kapatılacak.

Karayolları Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Dipkarpaz-Zaferburnu yolunun yarından itibaren çalışmaların tamamlanması planlanan 31 Aralık tarihine kadar hafta içi 14.00 ile 20.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Açıklamada, bahse konu yolun 14.00-20.00 saatleri dışında ve hafta sonları trafiğe açık olacağı kaydedildi.