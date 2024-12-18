Cumhuriyet Meclisi’nde Sağlık Bakanlığı’nın 2 milyar 859 milyon 721 bin TL’lik bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, oylama öncesinde milletvekillerinin eleştirilerini yanıtladığı konuşmasında,

yarın Anavatan Türkiye’den nakliye uçağı dolusu hibe ilacın KKTC’ye teslim edileceğini belirtti.

Dinçyürek, yenidoğan servisinde bir bebeğin ölümüyle sonuçlanan mamalara alkol karışmasıyla ilgili yürütülen idari araştırma konusunda bilgi vererek, “İdari araştırmayı netleştirip soruşturma memuru atayacağız” dedi.

-İncirli

Sağlık Bakanı Dinçyürek'ten önce CTP Milletvekilleri Sıla Usar İncirli ve Ongun Talat konuşma yaptı.

Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerine söz alan CTP milletvekili Sıla Usar İncirli, sağlığın çeşitli nedenlerden dolayı daha da kötüye gittiğini söyleyerek, “Sağlıkta perspektifimizi derinleştirmemiz gerek” dedi.

İncirli, geçtiğimiz yıl sağlık bütçesiyle ilgili konuşmasına da atıfta bulunarak, dejavu yaşadığını ifade etti.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’in “Sağlık Bakanlığı’nın bütçesini Cumhuriyet tarihinin en yüksek noktasına çektik” yönünde açıklaması olduğunu belirten İncirli, 2025 bütçesinin rekor açıkla tamamlanacağını söyledi.

Kontrolsüz nüfus artışının sağlığa etkisi üzerine konuşan İncirli, hükümetin hala nüfus sayımından kaçındığını belirtti.

Yoğun bakım yatak sayılarına bakıldığında ifade edilen nüfusun gerçekten çok uzak olduğunu rahatça görülebildiğini kaydeden İncirli, “Nüfus tartışmalarını artık bitirmeliyiz. Var gücüyle yoğun bakım sevki yapan bir sağlık sistemimiz var…Yataklar yetmiyor…” dedi.

Erken ölümlerle ilgili de konuşan İncirli, “Hastalıklara karşı savaşı kaybediyoruz. Bazı şeyleri düzeltmediğimiz sürece bunları konuşmaya devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıl genç bir anne, bu yıl da bir bebek öldü…” dedi.

Acil servis başvurularına da değinen İncirli, bu yıl acillerde 225 bin hasta görüldüğünü, kodlara göre bunların yüzde 60’nın acil hasta olmadığını belirterek, rakamların acillerin yükünün ne kadar ağır olduğunu gösterdiğini belirtti.

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, erken ve doğru tanıya ulaşılması için laboratuvarlarda, radyolojide ve ilgili branşlarda yetkin insanların görev yapmasının önemine değindi.

Hastaların tetkiklere ulaşma süresini kısaltmak gerektiğini belirten İncirli, zamanında ve etkili müdahaleyle insanların ölümden, kalıcı sakatlıklardan döndürülebileceğini söyledi

16 yıl Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu’nda çalıştığını anımsatan İncirli, “İnsanların üzerinde o kadar iş yükü var ki hatalar olabilir. Hata bildiriminin yolunu açmalıyız. İnsanlar bunları korkmadan söyleyecek ve biz de önlemler geliştireceğiz” dedi.

Hasta Hakları Yasası’nın Cumhuriyet Meclisi’nden geçirilmesi gerektiğini de belirten İncirli, sağlıkla ilgili yasalar konusunda her zaman desteğe hazır olduklarını ifade etti.

Sağlık bütçesinin yüzde 10’unun sevklere ayrıldığına işaret ederek, “Bu muazzam bir rakamdır” diyen İncirli, sevklerde büyük payını kanser için çekilen pet ve yoğun bakım yataklarının olduğunu söyledi.

Sağlık hizmetlerine ulaşmada eşitsizlikler olduğunu, zaman zaman sağlık hizmeti alacak insanlar arasında ayrım yapıldığını belirten İncirli, transfobi ve homofobiye dikkat çekti.

Sağlık Bakanının yeni doğanda yaşananlarla ilgili süreci yönetemediğini savunan İncirli, “Yeni doğan ünitesinde yaşanan skandalla ilgili çok büyük hatalar yaptınız. O dönemde bir liderlik ortaya koyamadınız. Basın açıklamalarıyla insanların güvenini tesis edemediniz. Daha sonraki uygulamalarla birlikte hastanedeki çalışma barışını bozdunuz. Hem çalışanların hem de hastaların sağlık sistemine olan güvenini iyice zedelediniz. İnsanlar size öfkelidir ve kızgındır" dedi.

İnsanların hastaneye gitmekten kaçındığını ve hastanelere güvenin sarsıldığını savunan İncirli, bunun sağlığı geriye götüreceğini belirtti. “Sağlık sisteminin yanlışları, hataları ve yoğunluğu nedeniyle Kıbrıslı Türkler hastaneye gitmek istemiyor, bu insanların hayatına mal oluyor” diyen İncirli, Sağlık Bakanlığı’na 200 küsur insanın istihdam edildiğini ancak ameliyathaneye hasta götürecek eleman bulunamadığını söyledi.

Depreme değinen, önceliğin depreme hazırlık olması gerektiğini belirten İncirli, Lefkoşa’ya acil bir devlet hastanesi yapılması gerektiğini vurguladı. İncirli, Girne’de açılan askeri hastane ile değerlendirmede bulunarak buradaki hekimlerin Tabipler Birliği’nin yasasına uygun olarak çalışması gerektiğini belirtti.

İlaç eksikliği konusuna da değinerek, “Bu kontrolsüz nüfusa depolar dolusu ilaç getirseniz de yetişemezsiniz” diyen İncirli, planlama yapılması ve buna göre hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

İncirli, halk sağlığına değinerek, HIV pozitif hastalarının deport edildiğini ve bu insanların ülkeye yasal olmayan yollardan girerek, bulaşa neden olduğunu dile getirdi.

-Talat

CTP Milletvekili Ongun Talat da Sağlık bütçesi üzerine söz alarak, “Sağlık benim alanım değil…Bu alanda yetkinliğim yok ama siyasi ve hukuki sorumluluk nedir biliyorum. Yeni doğanda görüp görülebilecek en büyük rezillik yaşadık” dedi.

Sürecin idari bacağıyla ilgili konuşarak, “Ailelere geç haber verildi, burada ihmaliniz, kastınız var” diyen Talat, Sağlık Bakanının bu görevde “iki dakika bile kalmaması” gerektiğini söyledi.

Ongun Talat, bu süreçte sessiz kalındığını ve bebeklerin iyileşmesinin beklendiğini savunarak, polisin Cuma gece yaşanan olaydan Pazar günü haberdar edildiğini belirtti. Polisin ölüm ihbarıyla hastaneye geldiğini kaydeden Talat, hastanede idari olarak bir soruşturma başlatıp başlatılmadığını da sordu.

Başhekimin bu olayla ilgili hiçbir izahat vermediğini savunan Talat, “Çocukları yaşam kavgası veren aileler yenidoğanın kapısına 36 saat sonra geldi…” dedi

Yerinden söz alarak tüm sağlık çalışanlarının zan altında bırakıldığını söyleyen Maliye Bakanı Özdemir Berova ile Ongun Talat arasında sözlü tartışma yaşandı.

Ongun Talat, “Bu işi 4-5 hemşirenin üzerine yıktınız. Başhekim da, bakan da hala görevde" eleştirisinde bulundu. Polis Müdürü Kasım Kuni’nin komite görüşmelerindeki açıklamasının tutanaktan okuyan Talat, “Kuni’nin sözleri yanlış anlaşılmadı. Bu soruşturmanın adli bacağının yanı sıra idari bacağıyla ilgili de soruşturma yürütmeniz gerekirdi. Siz bu süreci yönetemediniz ve ört pas edilmesiyle ilgili inisiyatif kullandınız” dedi.

-Dinçyürek

Sağlık Bakanlığı’nın bütçesinde eleştirileri yanıtlayan Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Genel Kurul’daki konuşmaların hep bardağın boş tarafından yapılmasını siyasi olarak anladığını, ifade edilenleri öneri olarak kabul ettiğini söyledi.

Dinçyürek, “Yavaş yavaş ve planlayarak sağlık sistemini düzletmek için çalışıyoruz” dedi.

Hakan Dinçyürek, “sağlıkta bütçe yeterlidir, yeterli değildir” tartışmalarına da işaret ederek, sağlığa bu yıl ayrılan kaynağın KKTC tarihinde bir ilk olduğunu vurguladı.

Hakan Dinçyürek, “Bu bütçenin çok fazla olması sağlıktaki bütün sorunları çözecek mi, hayır ama daha iyiye götürecek. 2025’te sağlığı 2024’ten daha iyiye götüreceğiz” dedi.

Sağlıkta binaların ve kapasitelerinin artırılması adına adımlar attıklarını, bunu bir yıl içinde yaptıklarını kaydeden Dinçyürek, bu konuda bilgi verdi.

Yeni Girne Hastanesi’nin inşasının Nisan 2025’te tamamlanma hedefi bulunduğunu kaydeden Dinçyürek, Güzelyurt Devlet Hastanesi’nin yargıda olduğunu ve mahkemenin aldığı ara emrinin hukuki karşılığının ne olacağını ihaleyi yürüten MİK ve hukukçularla görüştüklerini belirtti.

“Güzelyurt Devlet Hastanesi için duruşumuz, kararlığımız nettir” diyen Sağlık Bakanı Dinçyürek, 6 Şubat depreminden sonra gözlerin kamu kurumlarına çevrildiğini, Sağlık Bakanlığı’nın da bu konuda adımlar attığını söyledi.

Değirmenlik Sağlık Merkezi’nin depreme dayanıklı olmadığı için yıkıldığını anımsatan Dinçyürek, müteahhidin burayı Nisan 2025’ten önce bitirme hedefinde olduğunu kaydetti.

Yeni Maraş Sağlık Merkezi’nin yapım sürecinin çalıştığını ifade eden Dinçyürek, bu sağlık merkezinin de Nisan 2025 gibi teslim edilmesinin planlandığını ifade etti.

Lapta Sağlık Merkezi’nde hem mevcudu tadil ettiklerini, hem de ilave bina konusunda proje geliştirip, ihaleye çıktıklarını belirten Dinçyürek, burada da inşaatın devam ettiğini aktardı.

Dinçyürek, Pamuklu Devlet Hastanesi için bütçede öngörülen rakamın üzerinde keşif bedeli verildiğini, bu konuda bir çalışma yapılacağını ve projenin ihale dosyasının hazır olduğunu söyledi.

“Sağlık merkezleri bina bakım, onarım ve tadilat konusunda elden geçirildi” diyen Dinçyürek, Dipkarpaz ve Mehmetçik sağlık merkezlerinde ihtiyaçları yerinde tespit edip, projeleri başlattıklarını; Trenyolu Polikliniği, İnönü, Lefke, Serdarlı ve Esentepe sağlık merkezinde önemli bakım ve onarım çalışmaları yapıldığını ifade etti.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ile ilgili de konuşan Dinçyürek, hangi servislerde iyileştirme hedeflendiğinden söz ederek, hastanenin bodrumda bir su problemi olduğunu, bunun çözümü için de teknik görüş alacaklarını söyledi.

Sağlık Bakanı Dinçyürek, bütçede 5 milyon TL’lik bir ödeneğin Nalbantoğlu’nun master projesi için ayrıldığını dile getirdi. “Bir taraftan hastanenin güvenliğini nasıl ve ne şekilde sağlayacağımızla, bir taraftan da Nalbantoğlu’nu güvenli şekilde ayağa kaldırmak için çalışıyoruz” diyen Dinçyürek, hastane için ayrılan kaynağın 250 milyon TL olduğunu aktardı.

Dinçyürek, göreve geldikleri günden bu yana mevcut binaları güçlendirme, ek hastaneler yapma dışında teknolojik donanımlara da yatırım yaptıklarını kaydetti. Artık Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde de göz ameliyatı yapıldığını söyleyen Sağlık Bakanı Dinçyürek, burada anjiyo merkezi, kalp ve damar servisi açılması için gerekli adımları attıklarını, Türkiye’den hibe gelecek aletleri önümüzdeki günlerde teslim alacaklarını kaydetti.

İstihdamlara da değinen Sağlık Bakanı Dinçyürek, 72 hekim, 102 de hemşire istihdam ettiklerini ifade ederek, “Bu rakamlar yeter mi? Yetmez….Sağlık için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

10 yeni ambulans aldıklarını, 5 yeni ambulansın da Ocak ayında teslim edileceğini belirten Dinçyürek, “Bu da KKTC tarihinde bir ilk” dedi.

-Sağlık Bakanı, Yenidoğanda yaşananlarla ilgili soruları yanıtladı

Yerinden söz alan CTP Milletvekili Ongun Talat, Sağlık Bakanına yenidoğanda yaşananlara ilgili idari soruşturma başlatılıp başlatılmadığını sordu.

Dinçyürek, idari araştırmanın hala devam ettiğini, bu araştırma tamamlandığında soruşturma memuru atacağını söyledi.

“Elimizde yeterince ifade yok. Savcılık ve polisle istişare içindeyiz. Onlarca ifade alındı, bazılarından defalarca alındı. İfade alma tekniği konusunda destek alıyoruz. İdari soruşturmada suça bağlanacak delillerin ne olacağı konusunda savcılıkla istişare ediyoruz. Beklediğimiz yanıtlar kısa sürede gelecek” dedi.

5 hemşirenin ifade vermek istemediğini, bunun da yasal hak olduğunu söyleyen Dinçyürek, “İdari araştırmayı netleştirip soruşturma memuru atayacağız” dedi.

Ongun Talat’ın , “Açıklamanız bizzat Polis Genel Müdürü tarafından yalanlandı” ifadesi üzerine Sağlık Bakanı Dinçyürek, “Neler yaşandığı nettir. Polis bana ‘açıklama yapmayın, kamuoyunun bilgisine getirmeyin’ dedi” diye konuştu.

Talat’ın “Doğru söylemiyorsunuz” ithamı üzerine Sağlık Bakanı Dinçyürek, “O sizin iddianızdır. Kendi hayal dünyanızda senaryolar üretiyorsunuz” dedi.

Kanser ilaçlarının sorulması üzerine Hakan Dinçyürek, bugün, yarın ve sonraki gün kanser ilaçlarının ülkeye geleceğini belirtti.

Dinçyürek, “Yarın Anavatan Türkiye’den nakliye uçağı dolusu hibe ilaç KKTC’ye teslim edilecek” dedi.

İlaçların bu dönem aksamasının birkaç sebebi olduğunu belirten Dinçyürek, “Biz gerekli önlemleri aldık, alternatif girişimler de yaptık” diye konuştu.

Dinçyürek’in konuşmasının ardından Sağlık Bakanlığı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın saat 11.00’de toplanarak bütçe görüşmelerine Tarım Bakanlığı bütçesiyle devam edecek.