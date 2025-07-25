Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Türkiye’deki yangında hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Dinçyürek yayımladığı taziye mesajında orman işçileri ve AKUT gönüllülerinin Eskişehir’deki yangın felaketinde hayatını kaybetmesini derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Yaralılara şifa da dileyen Dinçyürek, “Yangınla mücadele ederken şehit düşen kahramanlara Allah’tan rahmet; Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne ve aziz milletine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerine de yer verdi.