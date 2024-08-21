Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, hemşire Rabia Yeşil Kaplan’nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Bakan Dinçyürek, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu’nda uzun yıllar birlikte çalıştığını belirttiği Rabia Yeşil Kaplan’ın, içi insan sevgisiyle dolu, yıllardır özveriyle hizmet veren ve yüzlerce hastaya şifa dağıtan değerli bir hemşire olduğunu vurguladı.

Kaplan’ın vefatını büyük bir üzüntü ile öğrendiğini belirten Bakan Dinçyürek, "Kendisine Allah'tan rahmet diliyor, başta ailesi olmak üzere yakınlarına ve tüm sağlık camiasına sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerine de yer verdi.