Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, sağlık merkezlerinin daha güvenli ve modern bir yapıya kavuşacağını kaydetti.

Dinçyürek, Güzelyurt Hastanesi, Değirmenlik ve Lapta sağlık merkezleri için ihale tekliflerinin yarın açılacağını da açıkladı.

Sağlık Bakanlığından verilen bilgiye göre Dinçyürek, bugün Havva Yekta Kurteli Mehmetçik Sağlık Merkezi, Geçitkale Sağlık Merkezi ve Serdarlı Sağlık Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Dinçyürek, Serdarlı Sağlık Merkezi binasının ciddi tadilat ve tamirat ihtiyacı olduğunu kaydederek özellikle izolasyon ve taşıyıcı sistemlerdeki zayıflıkların ciddi olduğunun tespit edildiğini söyledi.

-Serdarlı Sağlık Merkezi tamir edilecek

Sağlık Bakanı Dinçyürek, Planlama ve İnşaat Dairesi ile birlikte yapılan keşif çalışmaları kapsamında binanın tamiratına yarından itibaren başlanmasının planlandığını açıkladı.

Serdarlı Sağlık Merkezi'nde yapılacak tamirat ve tadilat çalışmaları kapsamında engellilerin binaya erişiminin tam fonksiyonel şekilde sağlanacağını dile getiren Dinçyürek, engelli tuvaleti ihtiyacının da karşılanacağını söyledi.

Serdarlı Sağlık Merkezi’ndeki bina içi ve dışı taşıyıcı sistemlerin destekleneceği ve güçlendirileceğini belirten Dinçyürek, iyileştirme çalışmalarının birkaç ay içinde tamamlanarak, sağlık merkezinin daha güvenli ve modern bir yapıya kavuşmasının hedeflendiğini ifade etti.

Dinçyürek, yeni bilgisayarlar alınan Havva Yekta Kurteli Mehmetçik Sağlık Merkezi’ne tamirat tadilatların yapıldığını söyledi.

Geçitkale Sağlık Merkezi'ne ilave hasta müşahede odası kazandırıldığını ve gerekli tamirat ve tadilatların yapılacağını açıkladı.

Dinçyürek, “Yeni sağlık merkezlerinin açılması ve mevcut olanların tadilat, genişletme ve teknik donanım açısından iyileştirilmesi için çalışmalar devam ediyor” dedi.

- Güzelyurt Hastanesi, Değirmenlik ve Lapta Sağlık Merkezleri için ihale teklifleri yarın açılıyor

Maraş Sağlık Merkezi'nde bin metrekarelik yeni sağlık merkezi inşaatı için ihale sürecinin başladığını, Güzelyurt Hastanesi ve Değirmenlik Sağlık Merkezi için yarın ihale tekliflerinin açılacağını belirten Dinçyürek, Lapta Sağlık Merkezi'nin yeni binası için de ihale tekliflerinin yarın açılacağını açıkladı.

Dinçyürek'e ziyaretlerinde Mehmetçik - Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu da eşlik etti. Dinçyürek, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarını takdir ederek, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak için yapılan tüm çabalara ayrıca teşekkür etti.