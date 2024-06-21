Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, bugün Gazimağusa Maraş bölgesinde bin metrekarelik yeni bir sağlık merkezi yapımı için ihaleye çıktıklarını duyurdu.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dinçyürek, ihale süreci sonuçlanır sonuçlanmaz inşaat çalışmalarına başlanacak sağlık merkezi projesinin, tüm hazırlıklarıyla tamamlanmış durumda olduğunu belirtti.

Projenin tamamlanıp vizelendirildiğini belirten Dinçyürek, finansmanın hazır ve dosyanın Merkez İhale Komisyonu'nda olduğunu, bölgeye 24 saat esasına göre hizmet vermesi planlanan merkezin 112 ve acil ambulans sistemi ile birlikte hizmet sunacağını kaydetti.

Yeni sağlık merkezinin bölgeye ciddi bir hizmet götüreceğini ve önemli katkılar sağlayacağını belirten Dinçyürek, Başbakan Ünal Üstel’in talimatları doğrultusunda gerçekleşen projenin finansmanın tamamen Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlananarak hayata geçeceğini kaydetti. Dinçyürek, "Toplam maliyeti 52,5 milyon TL’ye mal olacak proje şimdiden hem bölge insanımıza hem de ülkemize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Bir ay içerisinde altıncı büyük yatırım ihalesine çıkıldığını belirten Dinçyürek, sağlıkta yatırım ve atılımların devam ettiğini, haftaya yeni bir ihale dosyasının Merkezi İhale Komisyonu’na iletileceğini, böylece yedinci bina yatırımı için ihaleye çıkılacağını kaydetti.