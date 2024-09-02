Sağlık Bakanı Dinçyürek, “3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası” dolayısıyla açıklamalarda bulundu

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, sağlık alanında atılacak en önemli adımın, hastalıkların önlenmesi olduğunu belirtti ve bu bilincin toplumda yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

"Unutmayalım ki, en iyi sağlık hizmeti, hastalıkları önlemek için alınan önlemlerdir." diyen Dinçyürek, halk sağlığına yönelik yatırımların arttırıldığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Dinçyürek, “3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası” dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

"Halk sağlığını korumak ve güçlendirmek için ilk adım, hasta olmamayı başarmaktır.” diye konuşan Dinçyürek, sağlıklı bir yaşamın temel taşlarını oluşturan unsurlara dikkat çekti.

- “Koruyucu sağlık hizmetleri, önceliklerimiz arasında”

Sağlıklı beslenme, düzenli spor ve stres yönetiminin, bireylerin hem bedensel hem de zihinsel sağlığını koruma yolunda en etkili yöntemler olduğunu belirten Dinçyürek, toplumsal farkındalığın artırılması için herkesin bu bilinci benimsemesi gerektiğini ifade etti.

Dinçyürek, Halk Sağlığı Haftası’nın, bu bilinci pekiştirmek ve daha sağlıklı bir toplum oluşturmak adına önemli bir fırsat olduğunun altını çizdi.

Dinçyürek ayrıca, sağlık hizmetlerinin sadece tedavi odaklı değil, önleyici sağlık hizmetleriyle de desteklenmesi gerektiğini, Sağlık Bakanlığı olarak koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelikleri arasında yer aldığını kaydetti.