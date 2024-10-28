Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi görmekte olan 6 bebeğin solunum cihazından ayrıldığını, destek almadan nefes alıp verebildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek BRT’ye yaptığı açıklamada, tedavi gören 6 bebeğin solunum cihazından ayrıldığını destek almadan nefes alıp verebildiklerini açıkladı. Dinçyürek, yaşanan bu talihsiz olay sonrasında bebeklerin sağlık durumunun önce stabil hale geldiğini ve daha sonra iyileşme sürecine girdiklerini belirtti.

Dinçyürek, ancak bunun tedavinin sona erdiği anlamına gelmediğini vurguladı.

Gelinen noktada bebeklerdeki iyileşmeleri görmekten mutlu olduklarını kaydeden Dinçyürek, “umarız kısa sürede bebeklerimizi annelerinin kucağına vereceğiz” dedi.

Bebeklerin solunum cihazından ayrılmış olmasının çok iyi bir gelişme olduğuna işaret eden Dinçyürek, bebeklerin durumuyla ilgili bilgileri açıklamaya devam edeceklerini söyledi.