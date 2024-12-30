Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal, yeni yıl, üç ayların başlangıcı ve Regaib Kandili dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı.

Ünsal, mesajında 2024’ü geride bırakıp 2025’e girerken, mübarek üç ayların ilki olan Receb ayının idrak edileceğini belirtti. Miladi takvime göre 1 Ocak 2025 Çarşamba günü, Hicri takvime göre 1 Receb 1446’ya denk geliyor. Regaib Kandili ise 2 Ocak 2025 Perşembe akşamı kutlanacak.

Ünsal, mesajında yeni yılın sağlık, barış ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunarak, mübarek aylar ve geceler hürmetine Cenab-ı Hakk’tan rahmet, mağfiret, bereket ve esenlik diledi.

Halkın üç önemli merasimini tebrik eden Ünsal, bu lütuflara daha nice yıllar erişebilmesi temennisinde bulundu.