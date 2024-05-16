Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal, Arnavutluk Camii’ne yapılan saldırıyı kınayarak, yaşananları “seviyesizlik” olarak nitelendirdi.

Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Ünsal, Limasol'daki Arnavutluk Camii’ne yapılan çirkin saldırının faillerinin acziyetini ve çaresizliğini ortaya koymaları açısından bilindik bir seviyesizlik olduğunu ifade etti.

Ünsal, açıklamasında “Taş ve toprakla kavga eden zihniyetin insanlığa zarardan başka bir etkisi olmayacağı herkesin malumudur. Seviyesizliklerinin yeni örneklerini görmemek temennisiyle...” ifadelerine yer verdi.