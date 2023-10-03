Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal, din görevlilerinin, aydınlatıcı, uzlaştırıcı, bütünleştirici görev anlaşışıyla dini konularda halkı aydınlatırken, sosyal sorunlara da çözüm arayan, ulvi bir vazifeyi yerine getirerek toplum hayatında önemli bir görev üstlendiklerini söyledi.

Ünsal, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle mesaj yayımladı.

Ünsal mesajında şu ifadelere yer verdi:

Camiler, ibadet yerleri olmanın yanında, eğitim ve öğretimin yapıldığı birer ilim ve irfan mekanlarıdır. Okunan hutbeler, yapılan vaaz ve nasihatler ile her yaştan insana dini bilgiler öğretilir, kalplere Allah, peygamber, vatan ve millet sevgisi yerleştirilir.

Birliğin, kardeşliğin, dayanışmanın güçlendiği kutsal mekânlar olan camiler, hayatın tam kalbinde durmaktadır.

Toplum olarak birbirimize sıkıca bağlanmanın, bir arada kenetlenmenin en önemli kaynağı olan camilerimizde hizmet veren din görevlilerimiz; aydınlatıcı, uzlaştırıcı, bütünleştirici görev anlaşışıyla dini konularda halkı aydınlatırken, sosyal sorunlara da çözüm arayan, ulvi bir vazifeyi yerine getirerek toplum hayatında önemli bir görev üstlenmişlerdir

Bu duygu ve düşüncelerle, 1-7 Ekim “Camiler ve Din Görevlileri Haftasının” başta ülkemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Anavatan Türkiye ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ederken, ifa ettikleri görev itibariyle toplumumuzun manevi mimarları olan din görevlilerimize sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.”