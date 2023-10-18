Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal, İsrail’in sivillere yönelik saldırılarını şiddetle kınadı.

Ünsal kınama mesajında, İsrail’in, Gazze’deki sivillere yönelik vahşice saldırıları ve insanlık dışı cinayetlerinin, soykırıma dönüştüğünü ifade ederek, “Dün gece Gazze’de iki bin hastanın tedavi için bulunduğu hastaneye atılan bomba bu hunhârca saldırının bir örneğidir” dedi.

Yapılan saldırıları şiddetle kınayan Ünsal, insanlığa yönelik bu cinayetlerin derhal durdurulması için herkesi, elinden gelen çabayı sonuna kadar göstermeye davet etti.

Ünsal, bugün öğle namazı öncesinde bütün camilerde hayatını kaybedenler için Salât-ı Selâmlar okunacağını ve öğlen namazını müteakiben cenaze namazları kılınacağını kaydetti.