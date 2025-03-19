Din İşleri Başkanı Hakan Moral ve Daire personeli Yaşlılar Haftası dolayısıyla Lapta Huzurevi'ni ziyaret etti.

Yapılan açıklamaya göre, ziyarette, yaşlıların toplumdaki önemini vurgulayarak, onlara sevgi ve saygı gösterilmesi gerektiğini belirten Moral, huzurevi sakinleriyle sohbet etti, ihtiyaçlarını dinledi, hediye takdim etti.

Yaşlıların hayat tecrübelerinin önemine de değinen Moral, “Sizlerin bilgi ve birikimlerinden yararlanmak, genç nesiller için büyük bir fırsattır.” dedi.

Moral, , toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekerek, yaşlı bireylerin yalnız olmadığını ve her zaman yanlarında olduklarını vurguladı.

-Sakinoğlu

Lapta Huzurevi Müdürü Ahmet Sakinoğlu ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Din İşleri Başkanı'na ve personeline teşekkür etti.

Ziyaretin ardından Başkan Moral, Huzurevi Müdürü Ahmet Sakinoğlu'na yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek hediye takdim etti.