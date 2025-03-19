CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerine AK Parti milletvekilleri sıralara vurarak tepki gösterdiler. Yaşanan gerginlik üzerine Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder oturuma ara verdi.

CHP’li vekiller, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun terör ve yolsuzluk operasyonu kapsamında "suç örgütü lideri" suçlamasıyla gözaltına alınmasını TBMM Genel Kurulu’nda kürsüyü işgal ederek protesto ettiler. Bu sırada konuşma yapan CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerine AK Parti milletvekilleri sıralara vurarak tepki gösterdiler. Yaşanan gerginlik üzerine oturumu yöneten Meclis Başkan Vekili Sırrı Süreyya Önder birleşime 20 dakika ara verdi. Aranın ardından AK Parti milletvekilleri genel kurul salonundan ayrıldı.