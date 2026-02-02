Din İşleri Başkanı Hakan Moral, İslam aleminin Berat Kandili’ni kutladı.

Din İşleri Başkanı Hakan Moral, yaptığı yazılı açıklamada, “Ramazan-ı Şerif ayının habercisi rahmet, mağfiret ve arınma gecesi olan mübarek Berat Kandili’ne bir kez daha kavuşmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Hepimiz insanız, şaşar beşer misali hata yapar yanılırız. İşte tam bu noktada Berat; affın, bağışlanmanın, kulun Rabbine yönelerek arınmasının gecesidir. Bu gece, gönüllerimizi kin ve nefretten arındırma, kırgınlıkları giderme, kardeşlik ve merhamet duygularını yeniden kuşanma vaktidir.” ifadelerini kullandı.

Allah’ın rahmet kapılarının bu gece sonuna kadar açılacağını kaydeden Moral, duaların kabulünü, kalplerin de iyilik, adalet ve şefkatle dolmasını temenni etti.

Berat gecesinin affetmenin büyüklüğünü, bağışlanmanın değerini ve insan olmanın sorumluluğunu hatırlattığını belirten Moral, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bu gece vesilesiyle, başta ailemiz olmak üzere, milletimiz, vatanımız ve tüm İslam âlemi için hayırlar dilemeli; dargınlıkları sona erdirerek gönül köprüleri kurmalıyız. Toplumsal huzurun, birlik ve beraberliğin güçlenmesine vesile olmasını temenni ettiğimiz bu mübarek gecede; özellikle gençlerimizin, çocuklarımızın ve ihtiyaç sahiplerinin dualarımızda yer alması gerektiğini unutmamalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle, aziz halkımızın ve tüm İslam âleminin Berat Kandili’ni tebrik ediyor; bu mübarek gecenin affımıza, huzurumuza ve kardeşliğimize vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”