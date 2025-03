Moral, Din İşleri Başkanlığı basın bürosu aracılığıyla yayımladığı mesajda, “İnsanlık serüveninin başlangıcı olan en şerefli varlık; kadınlarımız... Allah'ü Teâlâ, 'Yaratılmışların içinde en mükemmel varlık olarak insanı yaratmıştır.' (Kur'an-ı Kerim - Tîn Sûresi) Dinimizde kadına verilen değere baktığımızda, kadınlarımızın toplumun temel taşı ve temel direği olduğunu görürüz.” ifadelerine yer verdi.

Erkek ve kadın olarak yüklenilen görevler düşünüldüğünde, kadınların çok mühim bir sorumluluğunun olduğunu kaydeden Moral, şöyle devam etti:

“Neslimizin meydana gelmesi, devam etmesi ve ihyasında büyük bir role sahiptirler. Sadece bu kutsal vazifeleri göz önünde bulundurulduğunda bile haklarının ödenemeyeceği gerçeği ile karşılaşırız.

Bu sebeple, dinî öğretilerimiz, örf, âdet ve geleneklerimiz gereği kadınlarımızı sadece bir gün değil, her an ve her zaman baş tacı etmeliyiz. Bu vesileyle, tüm kadınlarımızın bu özel gününü tebrik ediyor; sağlıklı, bereketli, mutlu ve hayırlı bir ömür geçirmelerini temenni ediyorum.”