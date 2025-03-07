Kadın Girişimciler Konseyi, kadınların maruz kaldığı her türlü haksızlığa ve şiddete karşı mücadelenin yanında olduklarını vurgulayarak, her kadının eşit haklara sahip olduğu, şiddetin, ayrımcılığın olmadığı bir toplum için seslerini yükseltmek ve tüm kadınların yaşadığı sorunlara çözüm aramak konusundaki kararlılıklarını ifade etti.

“Son günlerde adamızda gece kulübünde çalışan bir kadın hayatını kaybetmiştir. Hepimizi derinden etkileyen bu trajik olay sistematik sömürünün uzun yıllardır görmezden gelindiğini bir kez daha gözler önüne sermektedir.” ifadelerine yer verilen açıklamada, kadınların insan onuruna yakışır iş ve yaşam koşullarına erişiminin sağlanmasının hayati önem taşıdığına vurgu yapıldı.

"Kadına yönelik fiziksel ve psikolojik şiddet, istismar ve sömürünün her geçen gün arttığı, toplumun temel değerlerini tehdit ettiği" görüşünün belirtildiği açıklamada, “Her yıl onlarca kadın, sırf kadın oldukları için hayatlarını kaybetmektedir. Kadınlarımız hâlâ eşitlik ve güvenlik konusunda büyük tehditlerle karşı karşıyadır. Bu gerçek karşısında susmak, göz yummak, sadece şiddetin ve sömürünün devam etmesine zemin hazırlamak anlamına gelir.” denildi.

İş hayatında da kadınların hala birçok engel ve zorlukla karşılaştığının kaydedildiği açıklama, şöyle devam etti:

“Ücret eşitsizliği devam etmekte, kadınlar aynı iş için erkeklerden daha az ücret almaktadır. Kariyer yolunda cam tavan engeli ile karşılaşan kadınlar, üst düzey pozisyonlara erişimde de ayrımcılığa maruz kalmaktadır. Annelik ve iş yaşamını dengeleme zorluğu, kreş ve çocuk bakım imkanlarının yetersizliği nedeniyle kadınların iş hayatından çekilmesine neden olmaktadır.

Taciz ve mobbing, iş yerlerinde kadınların karşılaştığı önemli sorunlar arasındadır. Kıbrıs Türk Ticaret Odası Kadın Girişimciler Konseyi olarak, çağdaş, eşitlikçi ve adil bir toplum için: Kadına yönelik şiddet ve cinayetlere karşı caydırıcı yaptırımların artırılmasını, iş hayatında fırsat eşitliğinin sağlanmasını kadın girişimciliğini destekleyecek politikaların geliştirilmesini, toplumsal cinsiyet eşitliği bilincinin artırılmasını, çocuk bakım imkanlarının iyileştirilmesini, ekonomik zorluklar yaşayan kadınlar için sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi için ilgili tüm mercilerin sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini bekliyoruz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nünde, kadınların hak mücadelesini yalnızca anmakla yetinmek değil, şiddete ve istismara karşı hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Sadece hukuki ve cezai önlemlerle değil, toplumsal bilinçlenme, dayanışma ve köklü çözümlerle kadına yönelik her türlü şiddetin karşısında durmalıyız.”