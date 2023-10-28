Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ilan edilen, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla Türk milletinin hâkimiyetin milli iradede olduğunu, esarete, sömürülmeye ve mandaya boyun eğmeyeceğini bütün dünyaya ilan ettiğini kaydetti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Ünsal, Türkiye Cumhuriyeti'nin, her geçen gün yükseldiğini ve yükselmeye devam edeceğini kaydederek "Son yıllarda her alanda kazanılan başarılar Cumhuriyet’in ‘Türkiye Yüzyılı’ hedefleriyle daha aydınlık yarınlara ulaşacağını göstermektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük sevdasını coşkuyla kutluyoruz." dedi.

Ünsal, başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, kahraman silah arkadaşlarını ve bu toprakları vatan yapan aziz şehitleri, kahraman gazileri saygı, şükran ve rahmetle anarak hayatta olan gazilere uzun ömürler diledi ve "Türk Milletinin 100. yılını idrak ettiğimiz Cumhuriyet Bayramı’nı en içten saygı ve sevgilerimle kutluyorum.” ifadelerine yer verdi.