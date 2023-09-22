Güney Kıbrıs Meclis Başkanı Annita Dimitriyu’nun, Lefkoşa ara bölgedeki Dayanışma Evi’ni dün ziyaret ettiği ve burada altı sivil toplum örgütünün temsilcileriyle bir araya geldiği haber verildi.

Dimitriyu’nun Dayanışma Evi’ni kendi inisiyatifiyle ziyaret ettiğini yazan Alithia gazetesi, Dimitriyu’nun yaptığı açıklamada “Barış ancak eylemlerle tesis edilebilir. Ne kadar çok engel olursa olsun, mesaj budur. Her birimizin kendi sorumluluklarını üstlenmesi gerekir” ifadelerini kullandığını iletti.

Dimitriyu’nun ziyaretinin 21 Eylül Dünya Barış Gününde yaptığını kaydeden gazeteye göre, Dimitriyu, Dünya Barış Gününde ziyaret etmek için, Dayanışma Evi'nden daha iyi ve uygun bir yer tercih edemeyeceğini söyledi.

Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili bir soruyu yanıtında ise, Kıbrıs sorununun yalnızca bir imza olmadığını ve çabanın da burada başladığı savunan Dimitriyu, bu yüzden bunun sürekli bir prosedür olduğunu ve yatırımlarla elden gelenin yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Güney Kıbrıs Meclis Başkanı Annita Dimitriyu’nun, Lefkoşa ara bölgedeki Dayanışma Evi’ni dün ziyaret ettiği ve burada altı sivil toplum örgütünün temsilcileriyle bir araya geldiği haber verildi.

Dimitriyu’nun Dayanışma Evi’ni kendi inisiyatifiyle ziyaret ettiğini yazan Alithia gazetesi, Dimitriyu’nun yaptığı açıklamada “Barış ancak eylemlerle tesis edilebilir. Ne kadar çok engel olursa olsun, mesaj budur. Her birimizin kendi sorumluluklarını üstlenmesi gerekir” ifadelerini kullandığını iletti.

Dimitriyu’nun ziyaretinin 21 Eylül Dünya Barış Gününde yaptığını kaydeden gazeteye göre, Dimitriyu, Dünya Barış Gününde ziyaret etmek için, Dayanışma Evi'nden daha iyi ve uygun bir yer tercih edemeyeceğini söyledi.

Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili bir soruyu yanıtında ise, Kıbrıs sorununun yalnızca bir imza olmadığını ve çabanın da burada başladığı savunan Dimitriyu, bu yüzden bunun sürekli bir prosedür olduğunu ve yatırımlarla elden gelenin yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.