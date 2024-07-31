Haravgi gazetesi, meclisten yapılan açıklamaya dayanarak Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun, görüşme sırasında Rum tarafının, BM Güvenlik Konseyi kararlarında belirlendiği gibi siyasi eşitliğe dayalı iki kesimli iki toplumlu federasyon temelinde Kıbrıs sorunun çözümüne odaklandığını dile getirdiğini yazdı.

Habere göre görüşme sırasında iki ülke arasındaki sıkı ilişkilerin teyit edilmesiyle birlikte bu ilişkilerin daha da geliştirilmesi de ele alındı.

İngiliz Yüksek Komiseri Siddiq, Kıbrıs sorununa BM çerçevesinde çözüm bulunmasına yönelik çabalara verdiği desteğin, Birleşik Krallık’ın ve buna bağlı olarak yeni hükümetin yıllara dayalı pozisyonunu teşkil ettiğini ayrıca ülkenin; bu gidişat için çalışmaya da devam edeceğini belirtti.

Dimitriu ve Siddiq görüşmede ayrıca Orta Doğu’daki gelişmeler üzerine de görüş alış verişinde bulundu.

-Dimitriu-Twigg görüşmesi

Öte yandan Alithia gazetesi İngiliz Milletler Topluluğu(Commonwealth) Parlamenterler Birliği Genel Sekreteri Stephen Twigg ile internet üzerinden çevirim içi (online) bir görüşme gerçekleştirdiğini yazdı.

Ηabere göre Dimitriu ile Twigg arasındaki görüşmede, taşınmasının gerekli görülmesi halinde Commonwealth Parlamenterler Birliği merkezinin Güney Kıbrıs’a taşınması olasılığına ilişkin olumlu yanıt ele alındı.

Dimitriu, Parlamenterler Birliği’nin, diplomasisi konularındaki çalışmaları nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirirken Güney Kıbrıs’ın demokratik ilke ve değerler tamamen bağlı olduğunu ifade etti.

Rum Meclisi’nin, Parlamenterler Birliği’nin yasal statüsünün değiştirilmesine yönelik çabalara verdiği desteği de dile getiren Dimitriu, bunun ayrıca birliği güçlendireceğini, üyeler arasındaki ortak ilke ve değerlerin daha da ilerlemesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Twigg ise görüşme çerçevesinde Parlamenterler Birliği’nin yasal statüsünün değiştirilmesine yönelik çabalara verdiği destek ve Birliğin merkezinin Güney Kıbrıs’a taşınmasına ilişkin olumlu yanıtından dolayı Güney Kıbrıs’a teşekkürlerini sundu.

Twigg, bu konudaki son gelişmeler hakkında da Dimtriu’ya bilgi verdi.

Habere göre görüşmede 50 yıldır süren “Türk işgalinden” de söz edildi.