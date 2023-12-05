DİSİ Başkanı ve Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Avrupa Halk Partisi (ELK) milletvekillerine Suriye için oluşturulan “özel statü” konusunda mektup gönderdiği bildirildi.

Alithia gazetesi, Dimitriu’nun mektubunda, mülteci sorununun Kıbrıs sorunundan sonraki en önemli sorun olduğunu ve bu sorunla sıkı, düzgün ve kapsamlı şekilde mücadele edilmesi gerektiğini kaydettiğini yazdı.

Habere göre Dimitriu, Hükümet’in bu “özel statüyü”, deniz yoluyla gelen mültecilerde görülen artış nedeniyle yeniden değerlendirmesi gerektiğini belirtirken, ülkeyle ilgili verilerin değiştiğinin altını çizdi.

Dimitriu ayrıca, Hükümet’in diplomatik düzeyde doğrudan tepki göstermesi gerektiğini ve AB’deki ortaklardan da bu yönde destek verilmesini arzu ettiğini ifade etti.

-Yoannu da Brüksel’de aynı konuyu gündeme getirecek

Gazete, İçişleri Bakanı Konstandinos Yoannu’nun dün, AB İçişleri Konseyi toplantısına katılmak için Brüksel’e gittiğini yazdı.

Haberde, Yoannu’nun toplantıda siyasi sığınma başvurusu reddedilen üçüncü ülke vatandaşlarının ülkelerine iade edilmelerinin ileri götürülmesi konusunu gündeme getireceği kaydedildi.