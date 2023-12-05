Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Engelsiz Sanat Gecesi bu yıl da yapıldı.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, “LTB 7. Engelsiz Sanat Gecesi” KTÖS Salonu’nda yer aldı. Etkinliğin ilk bölümünde Rauf Raif Denktaş Görme Engelliler Okulu’nun şiir dinletisi, LTB Ritmorkestra’dan orkestra dinletisi, Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi’nin koro dinletisi, Mavi Sanat öğrencisi Enes Yeşil’den solo performans ve ÖZEV’den dans gösterisi yer aldı.

Daha sonra Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Merkezi Koro Dinletisi, Algım Özel Eğitim Merkezi Dans Gösterisi ve Girne Özel Eğitim Merkezi Beden Perküsyonu ve Sahne Şov ile gece devam etti.

Son bölümde ise Özgür Adımlar Özel Eğitim Merkezi’nin Dans Gösterisi, LTB Çocuk Merkezi & MüzikA Sanat Okulu’nun Piano Dinletisi ve Berto Eğitim Merkezi’nin solo performansları yer aldı.

-Harmancı: “Bireylerde öz farkındalığın artması önemli”

Etkinliğin başında bir konuşma yapan LTB Başkanı Harmancı, bireylerde öz farkındalığın artmasının önemine işaret etti ve “Ne yaparsak yapalım eğer bireyler kendi kafalarındaki engelleri kaldırmazsa engel biz oluyoruz” dedi.

LTB’nin bozuk bir engelli aracı ile bu yola çıktığını, şu anda ise tüm okullara engelsiz ulaşım sağlayacak bir noktaya gelindiğini belirten Başkan Harmancı, Yeni Dünya Engelsiz Aktivite Merkezi ile özel gereksinimli bireylere farklı hizmetler verildiğini kaydetti. Harmancı, bu alandaki hizmet yelpazesini arttırmayı amaçladıklarını da söyledi.

Başkan Harmancı tüm kamu kuruluşları ve özel şirketleri engelsiz aktiviteye teşvik etmek için çalıştıklarını da ifade etti.

Daha sonra etkinliğe katılan merkezlere ve gecenin düzenlenmesine katkı koyan kişi ve kurumlara teşekkür belgeleri takdim edilerek gösterilere geçildi.