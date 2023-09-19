Güney Kıbrıs Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun dün, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) yeni Komutanı Yeorgios Cicikostas ile görüştüğü bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Dimitriu’nun görüşmede yaptığı açıklamada, koşulların rahat olmaya izin vermediğini ifade ederek, tahriklerle ortak mücadele edebilmek için ortak cephe belirlenmesi ve diğer ülkelerle savunma işbirliğinin yükseltilmesi gerektiğini söylediğini yazdı.

Gazete, Dimitriu-Cicikostas görüşmesinin Dimitriu’nun ofisinde gerçekleştirildiğini ve Dimitriu’nun Cicikostas’a yeni görevinde başarılar dileyerek, Meclis Savunma Komitesi’nin her zaman, yapacağı işlerde arkasında duracağını söylediğini kaydetti.

Habere göre Dimitriu, bir önceki RMMO Komutanı Dimokritos Zervakis’in eylemlerini överek, Cicikostas’ın da savunma gücünü ve operasyonel yeteneği artıracağına olan inancını dile getirdi.

Cicikostas da Dimitriu’ya teşekkür ederek, üstlendiği görevin ağırlığının farkında olduğunu ve elinden geleni yapacağını söyledi.

-Miçotakis’e taziye

Gazete devamla, Dimitriu’nun dün, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’i arayarak, Libya’da görev sırasında hayatını kaybeden Yunan askeri için taziyelerini ilettiğini yazdı.

Haberde, Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas’ın da Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ı arayarak taziyelerini ilettiği kaydedildi.