Güney Kıbrıs Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun dün, İsrail’in Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Oren Anolik ile görüştüğü bildirildi.

Alithia gazetesi, Dimitriu’nun Anolik’e, Hamas’ın İsrail’e saldırması nedeniyle hissettiği derin endişeden bahsederek, İsrail’e verdikleri desteği dile getirdiğini ve teröre asla müsamaha göstermeyeceklerini vurguladığını yazdı.

Habere göre Dimitriu, son günlerde olanların "masum insanlara yönelik vahşet, gaddarlık ve barbarlıktan başka bir şey olmadığını" ifade ederek, Hamas’ın saldırısının barışa karşı bir saldırı olduğunu ve uluslararası toplumun bunu kınayarak, İsrail’in yanında durması gerektiğini belirtti.

Gazete, Anolik’in ise, Güney Kıbrıs’ın İsrail’e verdiği destekten ötürü Dimitriu’ya teşekkürlerini sunduğunu ve gerek duyulması halinde, stratejik ortakları olan Güney Kıbrıs’a dönebileceklerini bildiklerini söylediğini kaydetti.

Habere göre Anolik, İsrail’in oldukça zorlu günlerden geçtiğini ve ülkesinden gelen vahşet görüntülerinin hayal bile edilemeyeceğini söyledi.

Anolik, Güney Kıbrıs’ın verdiği desteğin, karanlık günler yaşayan İsrail’i bir nebze aydınlattığını belirtirken, İsrail’in bu sürpriz saldırı karşısında direneceğini ve güçlü bir millet olduğunu dile getirdi.

Birçok İsraillinin, bu kötü durumla ilgili ülkesine yardım edebilmek için İsrail’e döndüğünü belirten Anolik, Güney Kıbrıs’taki İsrail Büyükelçiliği’nin, ülkeyi şahsi korkuları ve endişeleri nedeniyle terk etmek isteyen İsraillileri yargılayacak pozisyonda olmadığını söyledi.