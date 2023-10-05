Güney Kıbrıs Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun dün, Fransa’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Salina Grenet-Catalano ile görüştüğü bildirildi.

Alithia gazetesi, Dimitriu’nun Catalano ile görüşmesinde yaptığı açıklamalarda, AB’nin uluslararası hukuk ve insan hakları ihlalleri karşısında kararlı eylemlerde bulunması ve Dağlık-Karabağ Ermenilerinin yanında durması gerektiğini söylediğini yazdı.

Gazete, Dimitriu ile Catalano’nun iki ülkenin ortak ilgi alanındaki konulara dair görüş alışverişinde bulunduğunu ve Azerbaycan’ın düzenlediği askeri operasyon sonrasında Ermenilerin insani hakları konusunda endişe belirtildiğini kaydetti.

Görüşmede Kıbrıs sorununun da ele alındığını belirten gazete, Dimitriu’nun Catalano’ya BM Güvenlik Konseyi daimi üyesi olan Fransa’nın Kıbrıs sorununda izlediği tutum ve Güney Kıbrıs’a verdiği ezeli destekten ötürü teşekkürlerini sunduğunu yazdı.

Gazete, Catalano’nun açıklamalarında ise Kıbrıs sorunu müzakerelerinin en kısa zamanda yeniden başlaması için gereken koşulların oluşturulmasının önemine işaret ettiğini belirtti.

Habere göre görüşmede, Güney Kıbrıs Meclisi’nin Frankofon Parlamenterler Meclisi’ne katılımından da bahsedildi.