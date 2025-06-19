Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun, Güney Kıbrıs’taki görev süresi sona eren Almanya Büyükelçisi Anke Slim ile dün görüştüğü bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Slim’in görüşmede yaptığı açıklamada, ülkesinin, Güney Kıbrıs’ın Avrupa Birliği üyesi olarak Orta Doğu’da önemli bir rol oynadığını düşündüğünü ve Kıbrıs sorunuyla ilgili pozisyonunun bilindiğini söylediğini yazdı.

Gazete, Dimitriu’nun da Slim’in adadaki görev süresi boyunca yaptığı katkılardan dolayı teşekkürlerini sunarak, Sim’in iki ülke arasındaki ilişkilerin daha sıkı hale getirilmesi için gösterdiği çabadan bahsettiğini kaydetti.

Habere göre Dimitriu, Almanya’nın Kıbrıs sorununun çözümüne ve özlü müzakerelerin yeniden başlaması için gösterilen çabalara verdiği destekten ötürü teşekkürlerini sunarak, AB içerisindeki lider rolünü övdü.

Haberde, Dimitriu ile Slim’in uluslararası konular ve Orta Doğu’daki durumu da ele aldıkları ifade edildi.