Dikmen’de dağlık arazide, bugün öğle saatlerinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangında; kuru otlar, bitki örtüsü ve çam ağaçları yandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre yangın; polis, itfaiye, Orman Dairesi ve Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ekipleri, askeri personel, Dikmen Belediyesi personeli ile bölge halkı tarafından karadan, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na ait helikopter ile havadan müdahale edilerek kontrol altına alındı.

Yangında ilk tespitlere göre, yaklaşık 10 dönümlük alan içerisinde bulunan kuru otlar, bitki örtüsü ve çam ağaçları yandı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.