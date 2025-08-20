Dikmen bölgesinde dağlık bir arazide, bugün öğle saatlerinde yangın çıktı.

İtfaiye, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve Orman Dairesi ekipleri ile Dikmen Belediyesi ve askeri personel, yangına müdahale etti. Yangına havadan da müdahale yapıldı.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, yangın kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.