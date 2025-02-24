Kıbrıs Diyalog Forumu’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 17.00’de başlayacak etkinlikte, BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Colin Stewart, Avrupa Komisyonu Kıbrıs Çözüm Destek Birimi Başkanı Giulia Bertezzolo ve paydaş kuruluşların sekiz temsilcisi konuşma yapacak. Bir saat sürecek etkinlikte ardından resepsiyona geçilecek.

İngilizce, Türkçe ve Yunanca simultane tercüme sağlanacak etkinlikte, katılımcı kuruluşlar şöyle:

“Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOP-SEN), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN), Kıbrıs İşçi Federasyonu (PEO), Kıbrıs İşçi Konfederasyonu (SEK), Kıbrıs Amme Memurları Sendikası (PASYDY), Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO), Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), Kıbrıs Ticaret ve Sanayi Odası (KEBE), Kıbrıs İşveren ve Sanayi Birliği (OEB), Kıbrıs Otel Birliği (PASYXE), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Ulusal Birlik Partisi (UBP), Çalışan Halkın İlerici Partisi (AKEL), Democratic Rally (DİSİ).”

Basın mensuplarının katılım için en geç yarına kadar [email protected] adresine e-posta göndermesi gerekiyor.

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