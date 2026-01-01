Devlet Piyangosu’nun 31 Aralık Yılbaşı Özel çekilişinde 8 milyon TL'lik büyük ikramiye, "091870" numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan çekilişte 8 milyon TL isabet eden şanslı bilet Lefkoşa bayisi Halil Bilener tarafından satıldı.

15 Ocak’ta 3 milyon TL

15 Ocak tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 3 milyon TL olacak. Bilet fiyatı 300 TL olarak, yarından itibaren satışa sunulacak.



Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşılabiliyor