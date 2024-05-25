Derinya’daki ara bölgenin sınırlarına inşa edilen açık hava sineması-amfi tiyatronun neredeyse üç yıldır kullanılmadığı ifade edildi.

Projenin açılışının 2021 yılının Eylül ayında yapıldığını ve bunun ara bölgede yapılan Kıbrıs’taki tek kültürel eser olduğunu yazan Politis gazetesi, açılışından bu yana söz konusu yerde herhangi bir önemli iki toplumlu etkinliğe ev sahipliği yapılmadığını belirtti.

Söz konusu kültürel yerin inşa edilmesinin esas amacının da bu olduğunu yazan gazete, sözde “Derinya” Belediye Başkanı Andreas Karayannis’in ise yaptığı açıklamada “bunun nedeninin kapalı bölge Maraş’ın bir kısmının açılmasıyla birlikte olumsuz olaylar yaşanması ve herhangi bir performans gerçekleştirilmesi için ödenek bulunmasında yaşanan zorluklar olduğunu iddia ettiğini” iletti.

Haberde, kapalı bölge Maraş konusu ortaya çıktığı andan itibaren BM’nin herhangi bir iki toplumlu etkinliğe yeşil ışık yakmak için şartların iyileşmesini beklediği ileri sürüldü.

“Derinya Belediyesi” olarak başlangıçta istedikleri gibi açık hava sinemasının herhangi bir etkinliğe ev sahipliği yapamadığını ifade eden Karayannis, bunun belediyenin sorumluluğu olmadığını belirterek, ortamın iyileşmesini ve sonra etkinlikler planlamayı beklediklerini söyledi.

Karayannis, kapalı bölge Maraş konusu ortaya çıktığı andan itibaren, beklemelerinin daha iyi olduğunu iddialarına ekledi.