“Kısa bir süre içerisinde yargılama sürecinde yeni bir safha olan duruşma (kovuşturma) aşamasına geçilecektir. Komitemiz, Şampiyon Meleklerimiz için adalet tecelli edene ve hak mücadelesinde mahkemenin adil bir sonuca ulaşacağı güne kadar davayı takip etmeye devam edecektir”

Meclis’te Türkiye’de 6 Şubat’ta meydana gelen depremle ilgili hukuki ve adli sürecin izlenmesine ilişkin oluşturulan geçici ve özel (ad-hoc) komitesi, Türkiye’deki yargı sürecinin geldiği aşamayla ilgili açıklamada bulunarak, “komitenin yargı sürecinin her safhasını yakından takip ettiklerini” vurguladı.

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamada, “6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız felaket sonrası 35 Şampiyon Meleğimizi Adıyaman’da İsias Otel enkazında kalplerimize gömdükten sonra mecliste oluşturduğumuz, her parti ve bağımsız vekillerimizin yer aldığı özel komitemiz, Türkiye’deki yargı sürecinin her safhasını yakından takip etmektedir” ifadelerine yer verildi.

-“ İddianamede, sanıkların teknik şartlara aykırı davrandıkları ve bu nedenlerle binanın yıkılmasında kusurlarının bulunduğu kaydedildi”

Açıklamada, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Şubesi Soruşturma Bürosu’nun, iddianameyi 17 Kasım 2023 tarihinde dosyaladığı belirtilerek, “İddianamede, sanıkların binanın yapım tarihinde geçerli olan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik esaslarına yeterince uymadıkları ifade edilerek, bilim ve fennin gerektirdiği teknik şartlara aykırı davrandıkları ve bu nedenlerle binanın yıkılmasında kusurlarının bulunduğu kaydedilmiştir. Bu iddianame ile soruşturma sürecinin büyük bir aşaması tamamlanmıştır ve yakın bir zamanda duruşma (kovuşturma) aşamasına geçilmesi planlanmaktadır” denildi.

-“Bilirkişi raporunda, usulsüzlükler ve hukuka aykırılıklar tespit edilerek ifade edildi”

İddianame aşamasına gelinceye kadar komitenin, Türkiye Cumhuriyetine giderek konu ile ilgili bakanlar, milletvekilleri ve savcılar ile görüşmeler yaptığını ve meseleyi takip ettiği belirtilen açıklamada, devamla şunlar kaydedildi:

“İddianamenin dosyalanmasından kısa bir süre önce, Karadeniz Teknik Üniversitesi Bilirkişi Raporu soruşturma dosyasına girmiştir. Bilirkişi raporunda, binanın proje yapı ve denetleme aşamalarındaki eksiklikleri, kullanılan malzemelerin kalitesizliği ve yetersizliği ile binanın izin aşamasındaki usulsüzlükler ve hukuka aykırılıklar tespit edilerek ifade edilmiştir.

Yukarıda belirtilen işlemler tamamlandığı cihetle, kısa bir süre içerisinde yargılama sürecinde yeni bir safha olan duruşma (kovuşturma) aşamasına geçilecektir. Bu süreçte de, komitemiz davanın görüleceği mahkemede, davanın her aşamasında hazır bulunarak Şampiyon Meleklerimiz için adalet tecelli edene ve hak mücadelesinde mahkemenin adil bir sonuca ulaşacağı güne kadar davayı takip etmeye devam edecektir.”