(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da meydana gelen” müstahdem tarafından sirkat” suçundan tutuklanan Tavus Hajjyeva yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Enis Sabit mahkemeye olguları aktardı. Polis, 2025 yılı Eylül ayı içerisinde Lefkoşa'nın Ortaköy bölgesinde H.E.’nin ikametgahında ocak ayından itibaren temizlikçi olarak çalışan zanlının yatak odası içerisinde bulunan 4 çekmeceli komodinin alt çekmecesindeki muhafaza edilen bir adet cumhuriyet altını, 4 Ata lirasını, 3 yarım cumhuriyet altınını ve 9 adet çeyrek cumhuriyet altınını çaldığını söyledi. Polis, zanlının çaldığı ziynet eşyalarının değerinin 294 bin TL olduğunu açıkladı. Polis, ev sahibinin 18 Eylül 2025 tarihinde altınların yerinde olmadığını fark ettiğini, zanlıya sorduğunda altınları aldığını kabul ettiğini ancak geri vereceğine dair söz vermesine rağmen altınları alamadığını, bunun üzerine 1 Ekim’de şikayetçi olduğunu açıkladı. Polis, zanlının 1 Ekim’de Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını, kalmakta olduğu ikametgahta arama yapıldığını ancak aranan emarelerin bulunmadığını söyledi. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, ilk etapta 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde vermiş olduğu ifadesinde 17 Eylül’de mutfakta kutu içerisinde bulduğu 2 adet ata lirasını aldığını, 18 Eylül’de Lefkoşa’da bir kuyumcuya 63 bin liraya sattığını ancak korktuğu için parayı çöp kutusuna attığını söylediğini aktardı. Polis, söz konusu kuyumcunun tespit edildiğini, çevre güvenlik kameralarının incelendiğini ancak zanlının söylediği gibi parayı çöpe atmadığının belirlendiğini açıkladı. Polis, ayrıca zanlının yine Lefkoşa’da bir başka kuyumcuya 2 adet yarım altın satıp, 32 bin TL aldığını belirlediklerini açıkladı. Polis, zanlıdan izahat istendiğinde sattığı 4 adet altın ve maaşının bir kısmıyla aldığı 3 bin doları evde klimanın içerisine gizlediğini söylediğini ancak kontrol yapıldığında paranın orada bulunmadığını kaydetti. Polis, zanlının çaldığı 4 altını sattığını, ancak diğer altınları ne yaptığının tespit edilemediğini belirtti. Polis, soruşturmanın büyük bir kısmının tamamlandığını, zanlının 6 Temmuz 2025 tarihinden beri 87 gündür ülkede kaçak kaldığının belirlendiğini ifade ederek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.