“Denktaş, fikirleriyle daima yolumuza ışık olacaktır”

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın fikirlerinin daima Kıbrıslı Türklerin yoluna ışık olacağını söyledi.

Hasipoğlu Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın ölüm yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Hayatını Kıbrıs Türk halkının, özgürlük ve egemenliğine adamış, partimizin kurucularından ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş, fikirleriyle daima yolumuza ışık olacaktır.

Halkını yürekten seven, her zaman mütevazı kişiliğiyle tanınan liderimiz Denktaş, hafızalarımızda ve kalplerimizde ebediyen yaşayacak, Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatleri için verdiği mücadelesi ile asla unutulmayacaktır” dedi.

Rauf Raif Denktaş’ın bir dava adamı olduğunu, Birleşmiş Milletler ve uluslararası platformlarda yaptığı konuşmaların hafızalarda olduğunu kaydeden Hasipoğlu mesajında şunları kaydetti:

“Bu tarihi konuşmalardan biri olan, ‘Söyleyin onlara, burası bağımsız bir Cumhuriyettir’ mottosu bizlere daima ilham kaynağı olmaya devam edecek ve bizler tarafından uluslararası platformlarda dillendirilmeye devam edecektir. Bizler, O’nun mücadelesini nesilden nesile anlatmak, emanet ettiği devletimizi sonsuza kadar yaşatmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz.”