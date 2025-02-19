Cumhurbaşkanı Tatar'dan Yapay Zeka Kullanılarak Dolandırıcılık Girişimlerine Karşı Dikkat Edilmesi Uyarısı Cumhurbaşkanı Tatar'dan Yapay Zeka Kullanılarak Dolandırıcılık Girişimlerine Karşı Dikkat Edilmesi Uyarısı

Meteoroloji Dairesi, bugün saat 17.00'den itibaren cuma gece yarısına kadar denizlerde fırtınamsı rüzgar; yarın sabahtan itibaren de zaman zaman fırtına görüleceği uyarısı yaptı.

Daireden yapılan açıklamada, bölge denizlerinde Taurus'ta kuzeyli yönlerden esen rüzgarın zamanla kuvvetlenerek "7" kuvvetinde ve "fırtınamsı rüzgar" şeklinde eseceği; yarın sabah saatlerinden itibaren ise zaman zaman "8" kuvvetinde ve "fırtına" şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Kaynak: RSS