27.08.2025 tarihinde, Bafra’da faaliyet gösteren bir hotelde, havuz kenarında oturduğu sırada aniden rahatsızlanması üzerine, kaldırıldığı Yakın Doğu Ünüversitesi Yeniboğaziçi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Danıel TSOUK (E-39)’un yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebinin yapılacak ileri tetkikler sonucunda tespit edileceği belirlenmiştir. Soruşturma devam etmektedir.