Büyük Zafer törenlerle kutlanıyor... 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören yapıldı
27.08.2025 tarihinde, Bafra’da faaliyet gösteren bir hotelde, havuz kenarında oturduğu sırada aniden rahatsızlanması üzerine, kaldırıldığı Yakın Doğu Ünüversitesi Yeniboğaziçi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitiren Danıel TSOUK (E-39)’un yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınmış olup, ölüm sebebinin yapılacak ileri tetkikler sonucunda tespit edileceği belirlenmiştir. Soruşturma devam etmektedir.