Güzelyurt Belediyesi açıklamasına göre, törene Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile diğer üst düzey sivil ve askeri erkan ile bazı milletvekilleri katıldı.

Güzelyurt Kaymakamlığı Karşısındaki Atatürk Anıtı önünde, bugün saat 09:00’da gerçekleşen tören protokol sırasına göre çelenklerin konulmasıyla başladı. İki dakikalık saygı duruşu, istiklal marşının okunmasının ardından bayrakların göndere çekilmesiyle Atatürk Anıtı önündeki tören sona erdi.

Güzelyurt’taki tören Güzelyurt Arkeoloji Müzesi önünde tören birliklerinin denetlenmesiyle devam etti. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri 49. Piyade Alay Komutanlığı adına Piyade Teğmen Melih Biçeri, Kaymakamlık adına Güzelyurt Meslek Lisesi Müdür Muavini Edebiyat Öğretmeni Fatma Tosun günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaparken, Güzelyurt Meslek Lisesi öğrencisi Simay Ünerdi “Zafer Türküsü” adlı şiiri okudu.

Konuşmalarda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına giden yolda, 30 Ağustos’un varoluş mücadelesinde eşine az rastlanan bir zafer olduğu vurgulandı.

Tören resmi geçitle sona erdi.