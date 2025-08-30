30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümü kutlamaları dolayısıyla Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törene; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Ana Muhalefet Partisi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, sivil ve askeri yetkililer, kurum, kuruluş ve dernek temsilcileri katıldı.

Tören protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başladı; saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından anıt özel defterinin imzalanmasıyla sona erdi.

- Tatar: “Kıbrıs Türk halkı, ‘En büyük eserim’ dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürümeye devam edecektir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, özel deftere şunları kaydetti:

“Aziz Atatürk,

Türk ulusunun en büyük zaferlerinden biri olan, Anadolu’yu yabancı işgalinden kurtaran ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına zemin hazırlayan Büyük Zafer’in 103. yıldönümünde bir kez daha huzurunuzdayız.

Başkomutanlığınızda, Mehmetçiğin eşsiz kahramanlığı ve cesaretiyle 26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taaruz, Dumlupınar’da zaferle sonuçlanmış; bu büyük başarı, Türk ulusunun esareti asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir.

Büyük Zafer, yalnızca Türk milletine değil, aynı zamanda mazlum uluslara da bağımsızlık mücadelelerinde ışık olmuştur. Kıbrıs Türk halkı da bu zaferden aldığı güç ve ilhamla kendi ulusal mücadelesini sürdürmüş, devletini ve vatanını yaratmıştır.

Kıbrıs Türk halkı, “En büyük eserim” dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yürümeye devam edecek; devletinden ve egemenliğinden asla taviz vermeyecektir.

Aziz hatıranız önünde saygı ve minnetle eğilirken; vatan, bağımsızlık ve özgürlük uğruna can veren tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.”

- Başçeri: “Bağımsızlığımıza ve Cumhuriyetimize sahip çıkarak, Türkiye Yüzyılı hedefine kararlılıkla ilerlemekteyiz”

“Ulu Önder Atatürk,

Başkomutanlığınızdaki şanlı ordumuzun Büyük Zaferi’nin 103’üncü yıldönümünü kutladığımız bu anlamlı günde manevi huzurunuzda bir kez daha saygıyla eğiliyoruz.

Vatanımıza esaret zinciri vurmak isteyenlere karşı tüm yokluk ve zorluklara rağmen, Aziz milletimizin sarsılmaz direnişi ve bağımsızlığımız uğruna bedenini siper eden Mehmetçiğimizin gösterdiği cesaret sayesinde tarihimizin en çetin imtihanlarından biri, 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da kazanılan Başkomutanlık Meydan Muhaberesi’nde zaferle taçlanmıştır.

Bu zafer, sadece Anadolu’nun değil gönül coğrafyamızın dört bir köşesinde yanan umutların zaferi olmuştur. “Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz.” sözlerinizle ışık tuttuğunuz yüksek ideal rehberliğinde 1974’ün Ağustos ayında Mehmetçiğimiz, Mücahidimiz ve Mücahidelerimiz bu kez Kıbrıs Türkü’nü vatanından koparılmayacağını tüm dünyaya kanıtlamıştır.

İçinden geçmekte olduğumuz çatışmalar, istikrarsızlıklar ve insani trajedilerle dolu bu dönemde, Büyük Zafer’in mirasçıları olarak üstlendiğimiz sorumluluğun bilinciyle bağımsızlığımıza ve Cumhuriyetimize sahip çıkarak, Türkiye Yüzyılı hedefine kararlılıkla ilerlemekteyiz.

30 Ağustos Zafer Bayramı’mızın 103’üncü yıldönümünde, vatanımız uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyor, aziz hatıranız önünde bir kez daha saygıyla eğiliyoruz.”

- Kılınç: “KTBK, Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini korumaya devam edecek, bir oldubittiye asla izin vermeyecektir”

Büyük Önder ve Ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk,

Gücünü asil Türk milletinin sevgi ve güveninden alan, mazisi şan, şeref ve zaferlerle dolu kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri; cesaret ve kahramanlığın destanlaştığı, vatanın savunulması ve milletin bağımsızlığı uğrundaki azim ve kararlılığın abideleştiği 30 Ağustos Zaferi’nin 103’üncü yıldönümü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir kez daha gururla ve heyecanla kutlamanın mutluluğu içindeyiz.

Bu büyük zafer, sadece Türk Milleti’nin değil aynı zamanda özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi veren tüm esir ve mazlum milletler için onur, şeref ve varoluş mücadelelerinde tek rehber ve esin kaynağı olmuştur. Türk milleti, önderliğinizde başlattığınız onurlu direniş ve bunun zirvesi olan Büyük Taaruz ile sonsuza kadar bağımsız ve özgür yaşama azim ve kararlılığını tüm dünyaya ilan ederek anıtlaştırmıştır.

Kahraman Türk Ordusu anavatanındaki istiklal mücadelesinde olduğu gibi Kıbrıs’ta da haksızlığa ve zulme maruz kalan Kıbrıs Türkü’nün hukukunu korumak maksadıyla, Mutlu Barış Harekatı’nı gerçekleştirmiştir. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı kahraman Türk Ordusu’nun bir parçası olarak bundan sonra da Kıbrıs Türkü’nün hak ve menfaatlerini 'ölürsem şehit kalırsam gazi' anlayışıyla korumaya devam edecek ve bir oldubittiye asla müsaade etmeyecektir.

Bu tarihi gün vesilesi ile aziz hatıranız önünde saygı ile eğilirken, vatan ve millet uğruna canlarını feda ederek ebediyete irtihal eden şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz.

Ruhunuz şad olsun.”