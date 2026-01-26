“Demir Yumruk” lakaplı KKTC’li milli boksör ve dünya şampiyonu Metin Turunç, 6 Şubat 2023’te yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden “Şampiyon Melekler”in ailelerinin verdiği hukuk mücadelesine dikkat çekmek için 8 Şubat’ta ringe çıkıyor. Turunç, bu karşılaşmayı depremde yaşamını yitiren masum canlara adadığını açıkladı.

İstanbul’da düzenlenecek büyük organizasyon öncesinde konuşan milli boksör, “Bu maçı 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden insanlarımız için dövüşeceğim. Ringde onların sesi olmak istiyorum” dedi. Turunç, özellikle Şampiyon Melekler’in ailelerinin adalet arayışının unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, bu mücadeleye spor yoluyla destek vermek istediğini ifade etti.

MACARİSTAN’DAKİ KEMER MAÇI İÇİN VİZE NİTELİĞİNDE

Metin Turunç, 8 Şubat’ta çıkacağı İstanbul maçının kariyeri açısından da kritik bir eşik olduğunu belirtti. Mart ayında Macaristan’da yapılacak kemer maçına katılabilmesi için bu karşılaşmayı kazanması gerektiğini söyleyen Turunç, “İstanbul’daki maçım, Macaristan’daki kemer maçına vize maçıdır. Kazanırsam Macaristan’a gitmeye hak kazanacağım” diye konuştu.

Hem sportif hedefleri hem de taşıdığı anlam bakımından özel bir karşılaşmaya çıkacak olan Metin Turunç’un mücadelesi, KKTC’de de yakından takip edilecek.