“Demir Yumruk” Metin Turunç, WBC Ortadoğu kemeri için dövüşecek

Kıbrıslı Türk Milli Boksör “Demir Yumruk” Metin Turunç, dünyanın en büyük boks federasyonu olan Dünya Boks Konseyi (WBC) tarafından düzenlenen Orta Doğu Kemer Şampiyonluğu Boks maçına çıkacak.

Antrenmanlarına ara vermeden devam eden Dünya ve Avrupa Şampiyonluğu ünvanları bulunan Turunç, bu önemli karşılaşma öncesi güçlü bir motivasyonla çalıştığını ifade ederek, Kıbrıslı Türklerin gücünü tüm dünyaya göstermek istediğini belirtti. Turunç, "Rakiplerime Kıbrıs Türkü’nün gücünü göstereceğim. Zorlu bir yolculuk oldu ama her adımımda daha da güçlendim" dedi.

Boks dünyasında "Demir Yumruk" lakabıyla tanınan Metin Turunç, sadece Kıbrıs Türk halkının değil, dünya boks camiasının da yakından takip ettiği bir sporcu. Kariyerinde birçok başarıya imza atan Turunç, son olarak yaptığı karşılaşmayla adından sıkça söz ettirdi. Pascal Ndboma, namı diğer "Tazmanya Canavarı" lakaplı deneyimli boksörle karşı karşıya gelen Turunç, bu zorlu rakibini ilk rauntta nakavt ederek şampiyonluk kemerini kazanmayı başardı. Ndboma, ringdeki agresif ve sert stiliyle bilinen bir boksör olmasına rağmen, Turunç’un hızlı ve stratejik vuruşları karşısında dayanamadı.

“ŞAMPİYONLUK KEMERİNİ KIBRIS’A GETİRECEĞİM”

Bu galibiyetle birlikte büyük bir ivme yakalayan Turunç, dünya boks otoriteleri tarafından da dikkatle izleniyor. Birçok spor yorumcusu, Turunç’un performansını överken, şampiyonluk yolundaki en güçlü adaylardan biri olduğuna vurgu yapıyor. Şimdi ise önünde Dünya Boks Konseyi’nin en prestijli unvanı olan dünya şampiyonluğu maçı bulunuyor.

Metin Turunç, bu büyük maç öncesi çalışmalarını yoğunlaştırdı. Fiziksel ve mental olarak en üst düzeyde hazırlandığını belirten Turunç, “Bu sadece benim için değil, tüm Kıbrıslı Türkler için bir mücadele. Ringe çıkarken arkamda tüm halkımın desteğini hissediyorum. Şampiyonluk kemerini Kıbrıs'a getireceğim" şeklinde konuştu.