"Demir Yumruk" Metin Turunç, Başbakan Üstel’i ziyaret etti

Dünya boks otoriteleri tarafından yakından takip edilen “Demir Yumruk” lakaplı Kıbrıslı Türk milli boksör Metin Turunç menejeri Emrah Piro ile birlikte Başbakan Ünal Üstel’i makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Metin Turunç, elde ettiği başarıları ve kariyerindeki hedefleri Başbakan Üstel ile paylaştı. Başbakan Ünal Üstel, Turunç’un başarılarını takdir ederek, Kıbrıs Türk sporuna olan katkılarını vurguladı.

Ziyaretin anısına, Turunç Dünya Şampiyonluk kemeri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Turunç, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, “Başbakan Üstel ile yaptığım bu görüşme benim için çok değerli. Ülkemizi uluslararası arenada temsil etmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım” dedi.

Turunç, dünyanın en büyük boks federasyonu olan Dünya Boks Konseyi (WBC) tarafından düzenlenen Orta Doğu Kemer Şampiyonluğu Boks maçı hazırlıklarına hız kesmeden devam ettiğini de belirterek, “Şampiyonluk kemerini Kıbrıs'a getireceğim" dedi.