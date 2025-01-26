DEMİR YUMRUK, İLK RAUNTTA NAKAVT ETTİ

“Demir Yumruk” Metin Turunç KKTC Bayrağını İstanbul’da dalgalandırdı

Kıbrıslı Türk Milli Boksör “Demir Yumruk” Metin Turunç, İstanbul’da çıktığı zorlu mücadelede rakibini ilk rauntta nakavt ederek adını bir kez daha duyurdu. Karşılaşma sonrası büyük bir coşkuyla KKTC bayrağını dalgalandıran Turunç, zaferini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne armağan etti.

Başarılı sporcu, "KKTC benim İstanbul’da rakibimi birinci rauntta yendiğimi bilsin. Bayrağımızı burada dalgalandırdım, şimdi sıradaki hedefim Tayland! Orada da KKTC bayrağını gururla dalgalandıracağım" sözleriyle Tayland’daki şampiyonluk maçı için iddialı mesajlar verdi.

Metin Turunç’un Tayland’daki karşılaşması merakla beklenirken, Turunç’un hedefi, Tayland’da şampiyonluk kemerini kazanarak KKTC bayrağını uluslararası arenada bir kez daha dalgalandırmak.