Lefkoşa ve Girne’de alkollü sürücülerin karıştığı iki kaza oldu

Değirmenlik-Girne dağ yolunun ilk kilometresinde dün sabah meydana gelen trafik kazasında, önündeki aracı geçerken başka bir araca çarpıp takla atan aracın sürücüsü ve araçtaki iki yolcu yaralandı.

Polis bültenine göre, dün 09.00’da meydana gelen kazada Semih Kaan Ata (E-28), LH 687 plakalı salon aracıyla kuzeye doğru seyrettiği sırada Değirmenlik yol kavşağına geldiğinde kavşakta öndeki aracı dikkatsiz bir şekilde sağından geçmeye çalışması sonucu, o sırada önünde seyreden ve sağa dönüşe geçen Ayer Özçetiner (E-68) yönetimindeki GG 581 plakalı araca çaptı ve ardından sonra yolun solundan çıkarak takla attı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Semih Kaan Ata ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Büşra Ata (K-25) ve Miraç Fırat (E-4), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

-Lefkoşa’da 396 promil alkollü sürücü kaza yaptı

Lefkoşa’da bugün 02.45’te Rauf Denktaş Caddesi’nde GF 052 plakalı salon aracıyla kuzey istikametine seyreden ve 396 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirlenen Sinan Akyol (E-48) Nurettin Ersin Paşa Camisi önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sonunda park halinde bulunan RY 316 plakalı araca çarptı.

Kaza sonucu hafif yaralanan GF 052 plakalı araç sürücüsü Sinan Akyol, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olduktan sonra tutuklandı.

-Girne’de çarpışan iki aracın birinin sürücüsü 345 mlg alkollü çıktı

Girne’de de bugün 01.00 sıralarında yine alkollü bir sürücünün karıştığı kazada yaralanan olmadı.

Kaza İskenderun Caddesi’nde meydana geldi. Tuğrul Eraslan’ın (E-29), yolun solunda park halinde bulunan yönetimindeki ZUS 294 plakalı salon aracıyla dikkatsizce İskenderun Caddesi’ne giriş yapması sonucu o esnada cadde üzerinde batı istikametine doğru 245 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden Sezgin Madencioğlu (E-43) yönetimindeki NU 485 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken NU 485 plakalı araç sürücüsü Sezgin Madencioğlu tutuklandı.

Polisin tüm kazalarla ilgili soruşturması devam ediyor.